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Aktüel Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü
Aktüel

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-02 23:11:32 -
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişi öldü

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 313 kişi hayatını kaybetti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 64 artışla 2 milyon 244 bin 635'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 313 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 53 bin 816'ya çıktı.

Hastanelerde 3 bin 488'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 13 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1534 artışla 165 bin 563'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 10,8'de kaldı.

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