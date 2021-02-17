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Dünya Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi
Dünya

Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısı 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2021-02-17 00:53:00 -
Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 352 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 812'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 590 artışla 3 milyon 489 bin 129'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 348'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 239 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 1710 artışla 244 bin 238'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 347 bin 88'e yükseldi, bunlardan 815 bin 547'sine ikinci doz aşı yapıldı.

 

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