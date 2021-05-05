  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünyada bir ilk! Bir ülkeden BioNTech kararı
Netanyahu başarısız oldu! Görev Lapid’e verildi
Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi
Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' açıklaması: Önemli bir potansiyel var
Dünya Fransa’da koronavirüs Kâbusu devam ediyor
Dünya

Fransa’da koronavirüs Kâbusu devam ediyor

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 26 bin yeni vaka belirtilirken, toplam vaka sayısı 5 milyon 706 bin 378’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 22:11:00 -
Fransa’da koronavirüs Kâbusu devam ediyor

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 706 bin 378’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 244 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 631’e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 402’e yoğun bakımda olmak üzere toplam 27 bin 686 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu sonunda patladı! ‘Bunu son zamanlarda acımasızca yapıyorlar’
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu sonunda patladı! ‘Bunu son zamanlarda acımasızca yapıyorlar’

Uyanış Büyük Selçuklu'da Turna Hatun karakterini oynayan Sevda Erginci boyuyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.
Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı
Gündem

Herkes saat 14.00'ü bekliyordu! AK Parti bombayı patlattı

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan 'yarın saat 14.00'te' paylaşımının ardından biraz önce merakla beklenen paylaşım geldi. ..
Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler
Dünya

Parlamenter sistemi terk edip Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "parlamenter sistem"den "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne" geçişi kapsayan yeni anayasayı onayladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay