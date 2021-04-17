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Dünya Fransa'da 'kaz ciğeri' şoku: Üzüntüyle karşıladık
Dünya

Fransa'da 'kaz ciğeri' şoku: Üzüntüyle karşıladık

İngiltere'nin kaz ciğeri ithalatını yasaklamayı planlaması, Fransa'da tepkilere sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 19:52:00 -
Fransa'da 'kaz ciğeri' şoku: Üzüntüyle karşıladık

İngiltere'nin kaz ciğeri ithalatını yasaklamayı planlaması, Fransa'da tepkiye neden oldu.

Fransa'da 3 bin 500 kaz ciğeri üreticisini temsil eden komite CIFOG'un direktörü Marie-Pierre Pe, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin kaz ciğeri ithal etmeyi yasaklama planını üzüntüyle karşıladığını ve şoke olduğunu belirtti.

Serbest ticareti destekleyen bir ülke için bunun sadece paradoksal olmadığını, aynı zamanda üretimleri hakkında bilgi eksikliğini gösterdiğini dile getiren Pe, "Açıkçası işimizi nasıl yaptığımızı bilmiyorlar. Bu kararı vermeden önce, akla uygun karar alabilmeleri için onları bir kaz ciğeri üreticisini ziyaret etmeye davet ediyorum. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok ve şeffaf bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Pe, kaz ciğeri üretiminin birçok kez incelendiğini ve Avrupa'nın gıda düzenlemelerine uygun bulunduğunu belirtti.

Bazı çiftliklerdeki görüntülerin şoke edici olduğunu vurgulayan Pe, ancak bunların istisna olduğunu, çiftliklerin yetkililer tarafından denetlendiğini söyledi.

Marie-Pierre Pe, "Üzgünüm ve şoke oldum. İngiliz hükümeti tek taraflı argümanlara dayalı bir yasa çıkarmaz. Onları şahsen gelip kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum." diye konuştu.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberinde, bir grup İngiliz milletvekilinin de bakanlara mektup yazarak, İngiltere'de kaz ciğerinin satışını yasaklama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Haberde, mektupta, gelecek aylarda binlerce ördek ve kazın işkenceye maruz kalacağının ifade edildiği vurgulandı.

Fransa, İngiltere'ye yılda 200 ton kaz ciğeri ihraç ediyor.

 

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