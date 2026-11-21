İran'dan ABD savaş uçağına füze hamlesi! F-16 acil iniş yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Ordusu, ülkenin güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağının yerli hava savunma sistemleriyle hedef alındığını duyurdu. İran devlet televizyonu, hasar gördüğü belirtilen Amerikan savaş uçağının görevini tamamlayamadan acil iniş yaptığını bildirdi.
açıklama geldi. İran Ordusu, dün akşam ülkenin güneyinde Amerikan hava kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının füzeyle hedef alındığını açıkladı.
Yerli hava savunma sistemi devreye girdi
İran devlet televizyonunun ordu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD'ye ait F-16 savaş uçağı İran'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği hava savunma sistemleri tarafından tespit edildi.
Savaş uçağına yönelik gerçekleştirilen atışta füzenin, F-16'nın yakınında infilak ettiği ve uçakta hasara yol açtığı bildirildi.
Görevini tamamlayamadan acil iniş yaptı
İran Ordusu, füzenin patlaması sonucu zarar gördüğünü belirttiği Amerikan savaş uçağının görevini yarıda bırakmak zorunda kaldığını ve bölgedeki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Füzenin patlama anı yayımlandı
İran devlet televizyonu, ABD savaş uçağının hedef alındığı operasyona ilişkin görüntüleri de ekranlara taşıdı.
Yayımlanan görüntülerde hava savunma füzesinin patladığı anlar yer alırken F-16'da meydana geldiği bildirilen hasara ilişkin net bir görüntü bulunmadığı görüldü.