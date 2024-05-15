Fransa'da kaçak mahkum şoku! Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı
Fransa'da mahkum nakil aracına uzun namlulu silahlarla ateş açan kişiler, 2 görevli memuru öldürdükten sonra mahkumla birlikte kayıplara karıştı.
Fransa, mahkemeden dönen mahkum nakil aracına yapılan saldırının şokunu yaşıyor. Kimliği belirsiz kişiler mahkum nakil aracına ateş açıp içindeki mahkumla birlikte kayıplara karıştı.
Fransa'nın Normandiya bölgesinde, "Sinek" olarak bilinen Mohamed Amra, Rouen'deki duruşmadan dönerken, bir araba gişedeki hapishane nakil aracına çarptı. Araçtan inen silahlı kişiler, mahkum nakil aracına ateş açarak iki hapishane memurunu öldürdükten sonra nakil aracındaki Mohamed Amra'yı alarak olay yerinden kaçtı.
Fransız Polisi Seferber edildi
Kaçak mahkum Mohamed Amra ve silahlı kişilerin yakalanması için yaklaşık 200 kişiden oluşan jandarma ekibi görevlendirildi. Kentlerin giriş çıkışlarını kapatan jandarma araçları tek tek kontrol ediyor.
Macron'dan açıklama
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Faillerin bulunması için her şeyin yapıldığını" söyledi.
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