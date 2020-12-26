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Dünya Fransa’da İslamofobik ırkçı, camiyi taşladı
Dünya

Fransa’da İslamofobik ırkçı, camiyi taşladı

Macron’un İslam düşmanlığı yaptığı Fransa’da ırkçı bir kişi, Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:09:00 -
Fransa’da İslamofobik ırkçı, camiyi taşladı

Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Nur Camii’ne taş atılarak tahrip edildi. Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti. El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı, ardından camları taşla kırması dikkati çekiyor. ​​​​​​​

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