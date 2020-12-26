Fransa’da İslamofobik ırkçı, camiyi taşladı
Macron’un İslam düşmanlığı yaptığı Fransa’da ırkçı bir kişi, Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenledi.
Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde, 23 Aralık Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Nur Camii’ne taş atılarak tahrip edildi. Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti. El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı, ardından camları taşla kırması dikkati çekiyor.