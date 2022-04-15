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Dünya Fransa'da İslam karşıtlığı kazandırıyor! Le Pen: Sokakta başörtüsünü yasaklayacağım
Dünya

Fransa'da İslam karşıtlığı kazandırıyor! Le Pen: Sokakta başörtüsünü yasaklayacağım

İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen ve ve Fransa'da en çok oyu alan adaylardan biri olan cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, "Başörtüsü İslamcıların dayatmasıdır." diyerek sokakta başörtüsünü yasaklayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 19:27:00 -
Fransa'da İslam karşıtlığı kazandırıyor! Le Pen: Sokakta başörtüsünü yasaklayacağım

Fransa Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, sokakta başörtüsünü yasaklamanın elzem olduğunu söyleyerek bu konudaki yasa tasarılarının hazır olduğunu belirtti.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu beklenirken, ilk turda en çok oyu alan adaylardan biri de aşırı sağcı Marine Le Pen oldu.

İslam karşıtı görüşleriyle bilinen Le Pen, katıldığı bir Fransız televizyonunda başörtüsünün dayatma olduğunu söyledi.

"Başörtüsü sokakta yasaklanmalı"

Cumhurbaşkanı olduğu takdirde 'İslamcı ideoloji'ye savaş açacağını ifade eden Le Pen, "Başörtüsü İslamcıların dayatmasıdır. Başörtüsünü üniforma gibi kullanıyorlar. Fransa'da tüm kadınlar özgür yaşamalı. Başörtüsünün sokakta yasaklanması elzemdir. Totaliter 'İslamcı ideoloji'ye savaş açacağım. Bu konuda yasa tasarımız zaten hazırdı, okuyabilirsiniz" dedi.

Sakal yasağı iddiası

Program sunucusunun sakal ve erkek entarilerine yönelik 'yasaklama' sorularına cevap veren Le Pen, bu iddianın gerçeği yanıstmadığını söyledi.

"Mezurayla kılık kıyafet mi ölçeceksiniz?"

Ancak, "İslamcı üniformayı yasaklayacağım." diyen Le Pen, bu üniforma biçiminin yasada tarif edileceğini açıkladı.

Le Pen'in açıklamalarını şaşkınlıkla karşılayan sunucu ise, "Mezurayla kılık kıyafet mi ölçeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

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