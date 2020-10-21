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Dünya Fransa'da iki kadın 'Pis Araplar' diyerek Müslüman kadınlara saldırdı
Dünya

Fransa'da iki kadın 'Pis Araplar' diyerek Müslüman kadınlara saldırdı

Fransa'nın başkenti Paris'te iki kadın, 'Pis Araplar' diyerek iki Müslüman kadına bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan kadınlar polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 23:13:00 -
Fransa'da iki kadın 'Pis Araplar' diyerek Müslüman kadınlara saldırdı

Avrupa'da İslamafobi kendini tekrar gösterdi. Fransa'da iki Müslüman kadın, Eyfel kulesi yakınlarında iki kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görgü tanıkları, olay sırasında Cezayir uyruklu Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

'Pis Araplar' diyerek Müslüman kadınlara saldırdılar

Fransa'da iki Müslüman kadının Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Başkent Paris'te meydana gelen olayda, Eyfel Kulesi yakınlarındaki mağazada alışveriş çıkışı Cezayir uyruklu Kenza (49), Amel (46) adlı Müslüman kadınların iki ırkçı kadın saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi.

Görgü tanıkları, olay sırasında Müslüman kadınlara saldıran ırkçı saldırganların "Pis Araplar" diye bağırdığını aktardı.

Saldırganlar gözaltına alındı

Polisin, iki 'ırkçı' saldırganı gözaltına aldığı ifade edilirken, saldırganların 'cinayete teşebbüs' suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

 

 

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