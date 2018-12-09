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Fransa'da içki yasağı başlatıldı!

Akaryakıt zamları için sokağa dökülen "Sarı Yelekliler" Fransa'yı savaş alanına döndürünce, valilik, içki yasağı getirdi.

09 Aralık 2018 Pazar 01:55
Fransa'da içki yasağı başlatıldı!

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri devam ediyor. Paris merkezli farklı illerde gösterilerini sürdüren eylemcilere Nantes valiliğinden içki yasağı geldi.

İkinci bir emre kadar içki yasak

Şarabın ana vatanı olan Fransa'da Valilik olayların daha da büyümesinin önüne geçebilmek adına içki satışlarını ikinci bir emre kadar yasakladı.

Sokakların savaş alanına döndüğü Paris için henüz böyle bir yasak bulunmazken göstericilerle polislerin çatışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 01:55
  1. fransa
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  3. içki
  4. yasak
  5. sarı yelekliler

YORUM YAZ

  • mustafamustafa26 dk önce
    İrtica fransa da hortladı. vali içkiyi yasaklamış yakında fransızlara oruç tutun emri verir.zulüm 1789 da başladı.
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