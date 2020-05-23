  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa’da ibadethaneler yeniden açılıyor

Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan ibadethaneler yeniden açılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:02:46 -
Fransa’da ibadethaneler yeniden açılıyor

Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan ibadethaneler yeniden açılıyor.


Fransa’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan ibadethaneler yayınlanan kararname ile yeniden açılıyor. İbadethanelere salgın nedeni ile çeşitli kurallar getirildi. İbadethanelerde 11 yaş üstü herkesin maske takmasının ve ibadethane girişlerinde tarama yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden yetkililer, ayrıca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vurgu yaptı. İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada ibadethanelerde belirlenen kurallara uyulmadığı takdirde valiliklerin kısıtlama yetkisi olduğu bildirildi. Bakanlık, şimdilik ibadethanelerin kısıtlı olarak hizmet vereceğini aktarırken, 3 Haziran’dan itibaren kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı