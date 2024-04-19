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Dünya Fransa'da Hizbullah ve İsrail görüşmesi!
Dünya

Fransa'da Hizbullah ve İsrail görüşmesi!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 23:34:00 - 2024-04-19 23:36:31
Fransa'da Hizbullah ve İsrail görüşmesi!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris’te Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Paris’te bugün Lübnanlı misafirleri ile bir araya geldi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Khalil Aoun ile gerçekleştirilen görüşmede, Hizbullah ve İsrail arasındaki sınır ötesi çatışmaların nasıl sona erdirilebileceği ve Lübnan'daki siyasi çıkmazın nasıl hafifletilebileceği masaya yatırıldı.

Lübnan Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron ile sınır ötesi çatışmaların sona erdirilmesi için orduya daha fazla destek verilmesi ve Hizbullah’ın sınırın 10 km uzağına çekilmesi konularının görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada Mikati’nin Macron’a “İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını durdurma ve ordunun görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi için ekipman ve uzmanlık desteği sağlama” çabalarından dolayı teşekkür ettiği aktarıldı. Görüşmede ayrıca Lübnan’da yeni bir cumhurbaşkanı ihtiyacı da ele alındı.

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