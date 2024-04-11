Fransa'da hastane randevusu çıkışı: 5 Euro ceza geliyor! Yapmayanların başı ağrıyabilir

Fransa’da yılda ortalama 27 milyon kişi devlet hastanelerinden aldığı randevuya gitmiyor. Fransız hükümeti, randevuya mazeretsiz gitmeyene 5 Euro (175 TL) ceza vermeye hazırlanıyor.

Devlet hastanelerinden doktor randevusu alıp gitmeyen hastalar, sağlık sistemini tıkadıkları için Fransa’nın da başını ağrıtıyor. Bu nedenle Fransa’da hükümet, geçerli bir mazereti olmadığı halde doktor randevusuna gitmeyenlere 5 Euro (175 TL) para cezası öngören bir yasa tasarısı hazırlıyor.

Miliiyet'te yer alan habere göre, Başbakan Gabriel Attal, yılda ortalama 27 milyon kişinin doktor randevusuna gitmediğini belirterek, “Bu durum sağlık sistemini sarsıyor, devam etmesine kesinlikle izin veremeyiz” dedi.

Mazeretin geçerliliğine doktorların karar vereceğini belirten Attal, ceza sistemiyle 20 milyon randevunun kazanılacağını söyledi. Attal tasarının yasalaşıp Ocak 2025’te yürürlüğe girmesini dilerken, sendikalar ve hasta hakları grupları tarafından eleştirildi.

Karşıt görüş sahipleri, “Bu proje ceza görünümü altında yeni bir vergi. Ceza vermek yerine sorumlu davranmaları için hastalar eğitilsin. Proje hastalarla hastaneler arasında gerginlik yaratır” dedi.

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Türkiye’de yeni önlemler yolda

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, 2022’nin sonunda, devlet hastanelerinden randevu alıp gitmeyenlerin 15 gün içinde aynı branştan tekrar randevu alamaması uygulamasına geçmişti.

Buna rağmen geçen ay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023’te MHRS Sistemi’nden randevu alan 23 milyon kişinin randevusuna gitmediğini söylemişti. Bakan “Böyle devam ederse tedbirleri sıkılaştırmamız gerekecek” demişti. Bakanlığın masasında, 15 günlük sürenin uzatılması, problemin sık yaşandığı branşlarda randevu periyodunu kısaltmak gibi önlemler bulunuyor.