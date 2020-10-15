Fransa'da gözaltındaki Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity'in kurucusu serbest kaldı

PARİS (AA) - Fransa’da dün evine ve kurucusu olduğu sivil toplum kuruluşu Baraka City'e baskın düzenlenerek gözaltına alınan Idriss Sihamedi serbest bırakıldı.

Avukatı Samim Bolaky, yaptığı açıklamada, müvekkiline isnat edilen "hırsızlık" suçlamalarının Paris Sulh Hakimliğince düşürüldüğünü, Sihamedi'nin serbest kaldığını duyurdu.

Bolaky, mahkemenin nihai kararını 4 Aralık'ta açıklayacağını ifade ederek, müvekkilinin 36 saatlik gözaltıdan sonra adli kontrol şartıyla bırakıldığını belirtti.

Müvekkili Sihamedi'ye "kendisinden şikayetçi olanlarla iletişim ve temasa geçmesi' yasağının getirildiğine dikkati çeken Bolaky, 'taciz' suçlamasının halen düşürülmediğini kaydetti.

Fransa’nın başkenti Paris'te sivil toplum kuruluşu Baraka City'e ve kuruluşun kurucusu Idriss Sihamedi’nin evine dün sabah saatlerinde Fransız polisi tarafından baskın düzenlenmişti. Sihamedi çocuklarının gözleri önünde gözaltına alınmıştı.

Barakacity'den yapılan açıklamada, polisin, Sihamedi’nin eşine de kelepçe taktığı ve çocukların ellerini kaldırmalarını istediği belirtilmişti. Sihamedi'nin mukavemet göstermediği halde polis şiddetine maruz kaldığı bildirilmişti.

Baraka City, daha önce kendisine yönelik terör suçlamasından aklanmıştı.

Shamedi, eylül ayında da İslam karşıtlığıyla bilinen köşe yazarı Zohra Bitan ile eski Charlie Hebdo çalışanı gazeteci Zineb El Rhazoui hakkında "İslam dinini ve Müslümanları hedef almaları için dışardan fonlandıkları ve yardım aldıkları" açıklamalarını yapmıştı.

Paris’te son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskınlar arttı. İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, dün yaptığı açıklamada, "radikallerle mücadele" gerekçesiyle yılın başından itibaren 73 cami, özel okul ve iş yerlerinin kapatıldığını duyurmuştu.