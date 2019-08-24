Fransa'da G7 Zirvesi başladı

BİARRİTZ (AA) - ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'nın yer aldığı G7 Zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkenin güneybatısındaki Biarritz kentinde liderler onuruna verdiği akşam yemeğiyle başladı.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk'ı Biarritz'deki Hotel du Palais'de karşıladı.

Liderler, daha sonra Macron'un ev sahipliğindeki yemeğe geçti.

Öğle saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Macron, zirve öncesi Merkel ve Abe ile de ayrı ayrı görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, birkaç gün önce geçirdiği safra kesesi ameliyatı nedeniyle zirveye katılamadı.



Zirvenin ana teması eşitsizlikle mücadele olarak belirlendi. Zirvede güvenlik, iklim değişikliği, kadına şiddet ve cinsiyet eşitliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi. Liderlerin Ukrayna, Suriye, İran ve Brexit gibi konuları da görüşmesi bekleniyor.

Liderler, yarın "uluslararası ekonomi/ticaret ve uluslararası güvenlik konusunda takvim oluşturma" ve "eşitsizlikle mücadele" ve "G7'nin Afrika ile ortaklığı" konulu oturumlara katılacak.

Zirvenin üçüncü ve son gününde de "iklim, çeşitli canlılar ve okyanuslar" ve "dijital dönüşüm" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Liderlerin ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.



Zirveye Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yetkililerinin yanı sıra Güney Afrika, Burkina Faso, Mısır, Senegal, Ruanda, İspanya, Şili, Hindistan ve Avustralya'dan liderler de davet edildi.



Zirve, pazartesi liderlerin düzenleyeceği basın toplantılarıyla sona erecek.

Öte yandan, zirvede yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapacak.



Liderlerin kalacağı ve şehrin merkezinde bulunan Hotel du Palais'ye çıkan yollar trafiğe ve yaya geçişine kapatılacak. Otelin önündeki plaja deniz yolu da dahil erişim engellenecek.