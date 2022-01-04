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Dünya Fransa'da ezber bozan sözler! "Rusya dostumuz, NATO'dan çıkalım"
Dünya

Fransa'da ezber bozan sözler! "Rusya dostumuz, NATO'dan çıkalım"

Fransa'da, LFI Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, "NATO'dan çıkmalıyız, Rusya dostumuz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:17:00 -
Fransa'da ezber bozan sözler! "Rusya dostumuz, NATO'dan çıkalım"

Fransa'da sosyalist Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketinin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ülkenin NATO'dan çıkmasından yana olduğunu belirterek, "Rusya'dan düşman yapılmasına karşıyım" dedi.

Melenchon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben, NATO'dan çıkmamızdan yanayım. Gerilimin azaltılması gerekiyor" diye yazdı.

Ayrıca France Inter radyosuna konuşan Melenchon, NATO'dan ayrılmanın, ABD'nin askeri maceralarına karışmamak için bir fırsat olduğunu belirterek, "Rusya partnerimiz. Rusya'dan düşman yapılmasına karşıyım. Rus liderlerine verilen söze ihanet edilmesine karşıyım. Onlara, Varşova Paktı ve Sovyetler blokunun sonunun, NATO'nun Rusya sınırlarına dayanmasına yol açmayacağı söylenmişti. Modern tarihte ilk kez bir imparatorluk, sonuçları nasıl dağıtılacağı müzakere edilmeden çökmüş oldu" ifadesini kullandı.

Eski Sovyetler Birliği'nin bazı ülkeleri NATO'ya katıldıktan sonra Rusya'nın tehdit hissettiğini söyleyen solcu lider, bu nedenle Ukrayna'nın ittifaka alınmaması gerektiğini kaydetti.

Politikanın temelinde gerilimin azaltılması olması gerektiğini kaydeden Melenchon, yeni soğuk savaşa karşı olduğunu vurguladı.

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