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Dünya Fransa'da Ermenilerden Türk aileleye çirkin saldırı
Dünya

Fransa'da Ermenilerden Türk aileleye çirkin saldırı

Ermeni bir grup Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Türk ailesine saldırdı. Çirkin saldırı sonrası 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 04:32:00 -
Fransa'da Ermenilerden Türk aileleye çirkin saldırı

Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirdi.

Aileden M.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Nisan'da Ermeni bir kişinin A.Ç'nin oğlunun üzerine arabayla sürdüğünü, ardından ikisinin arasında münakaşa yaşandığını belirtti.

Bu olayın üzerine Ermeni kişilerle görüştüklerini ve olayı tatlıya bağlandıklarını düşündüklerini ifade eden M.A, ancak dün yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin evine girerek ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle saldırdıklarını söyledi.

M.A, saldırganların ellerinde silahın da bulunduğunu kaydetti. Olayda 4 kişinin yaralandığını, bunlardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğunu aktaran M.A, 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birinin ameliyat edildiğini belirtti.

Ayrıca Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı öğrenildi.

Ermeni grubun içeresinde geçen yıl son baharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı belirtiliyor.

 

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Yorumlar

Putinyan

onların fransada ne işi var. gelin cennet gibi vataniniza
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mustafa

bu içimizdeki ermeni ve ermeni ruhlu kişilerin haddini bildirmemiz lazım nerede o hepimiz ermeniyiz diye sokağa çıkan ermeni dölleri
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