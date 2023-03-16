Fransa'da emeklilik reformu krizi

Ulusal Mecliste Borne hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısının oylamadan geçirme kararı almasının akabinde, meclis binasının arkasında toplanan reform karşıtları Concorde Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler arasında sendika üyeleri, gençler, sarı yelekliler ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin eski cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da dahil sol akım siyasetçiler yer alıyor.

Melenchon, emeklilik reformuna ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin emeklilik reformunun hiçbir parlamenter meşruiyeti bulunmadığını belirterek, Borne'nin Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanmasını, "olağanüstü bir başarısızlık" olarak yorumladı. Melenchon, "iktidar azınlığın" çöktüğü değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekilli Fabien Roussel de Twitter'da yaptığı açıklamada, hükümetin son adımıyla azınlıkta olduğunu kabul etmiş olduğuna işaret etti.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot ise yerel basına verdiği demeçte, hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıkladı.

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Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Borne'nin içeriğini 10 Ocak'ta açıkladığı emeklilik reformuna karşı kitlesel grev ve gösteriler için Fransızlar defalarca sokağa indi.​​​​​​​