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Dünya Fransa'da ekonomik aktivite ciddi ölçüde yavaşladı
Dünya

Fransa'da ekonomik aktivite ciddi ölçüde yavaşladı

Fransa'da ekonomik aktivitede büyüme ikinci çeyrek sonunda kayda değer şekilde yavaşladı. Özel sektör işletmelerinin üretiminde artış Omicron varyantı dalgasının etkili olduğu Ocak ayından bu yana görülen en yavaş oranda kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:52:00 - 2022-06-23 11:53:58
Fransa'da ekonomik aktivite ciddi ölçüde yavaşladı

Fransa'da haziran ayında hem imalat hem de hizmet sektörlerinde büyüme yavaşladı. Mal üretimi Ekim 2021'den bu yana ilk kez düşerken, hizmet sektörü aktivitesi de büyüyen belirsizlik ve kötüleşen ekonomik şartlar nedeni ile yavaşladı.

S&P Global Fransa Flash Bileşik PMI Haziran ayında Mayıs ayındaki 57,0 puandan 52,8 puana gerilerken, imalat PMI 54,6 puandan 19 ayın en düşük seviyesi olan 51,0 puana geriledi. İmalat Çıktı PMI da 25 ayın en düşük seviyesi olan 45,7 puana indi.

Haziran ayında himet sektörü PMI da Mayıs ayındaki 58,3 puandan son 5 ayın en düşük seviyesi olan 54,4 puana geriledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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