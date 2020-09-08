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Aktüel Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis
Aktüel

Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:33:50 -
Fransa'da dayısının oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis

BURSA (AA) - Fransa'nın Marsilya kentinde dayısının oğlunu öldüren ve Bursa'da tutuklanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan yargılanan sanık Salih Ö, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları, olayda tasarlamanın söz konusu olmadığını, sanığın çocuklarını görmek için Fransa'ya gittiğini ve burada maktul ile karşılaştıktan sonra olayın anlık gerçekleştiğini ileri sürdü.

Son sözleri sorulan sanık, olayın pişmanlığını her dakika yaşadığını söyledi.

Fransa'da iyi bir işi olduğunu dile getiren sanık, "Orayı terk edip, tüm bunlardan feragat edip yaşananlar nedeniyle Türkiye'ye geldim. Benim tüm Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat etme iznim vardı. Eğer tasarlamış olsam başka bir Avrupa Birliği ülkesine gider, oradan Fransa'ya geçip suçu işlerdim. Olayın gerçekleştiği yer kalabalıktı ve olay anlık olmuştur. Tasarlasam suçu orada işlemezdim. İddia ettiğim olaylar dışında aramızda husumet yoktu. Lehime karar verilmesini ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Salih Ö'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Fransa'nın Marsilya kentinde 2018 yılında Salih Ö, akrabası Cahit Akpınar'ı silahla vurarak öldürmüş, olayın ardından kaçan sanık, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde yakalanmıştı.

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