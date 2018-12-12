Fransa'da büyük operasyon! Polis ekipleri...
Fransa'nın Strazburg kentinde, Noel için kurulan çarşıda meydana gelen silahlı saldırı sonucu polis ekipleri operasyon başlattı.12 Aralık 2018 Çarşamba 10:23
Fransa'nın Strazburg kentinde Noel için kurulan çarşı yakınlarında yaşanan ve üç kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Strazburg Notre Dame Katedrali civarında polisin operasyon başlattığını duyuruldu.
Strazburg Notre Dame Katedrali civarında araştırma yapan polis ekiplerinin operasyonu sonlandırdığı ve olay yerinden ayrılmaya başladığı bildirildi.
Saldırının sarı yeleklilerle ilgisi yok
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırganın hala arandığı, ancak Fransa'da olup olmadığından, bunun bir terör saldırısı olup olmadığından emin olmadıkları belirtildi. Bugün ayrıca Strasburg meydanında geçişe izin verilmeyeceği ancak bunun ülkedeki 'Sarı Yelekliler'in eylemiyle ilgisinin olmadığı açıklandı.
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