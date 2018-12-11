Fransa'da bu kez liseliler sokağa indi

Paris’te sokakları dolduran birçok lise ve üniversite öğrencisi, üniversiteye girişte ve lise müfredatında değişiklik öngören yasa tasarısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eğitim reformlarını protesto etmek için öğrenci sendikaları'nın ‘Kara Salı' çağrısına katılan liseliler bir araya gelerek bir eylem yaptı. Fransa Eğitim Bakanlığı, bu haftaki gösterilerin 120 okulda devam ettiğini duyurdu.

Bağımsız ve Demokratik Liseliler Federasyonu Başkanı yaptığı bir açıklamada, "Taleplerimiz karşılanana dek protestolarımızı sürdüreceğiz" dedi.

'Öğrenci hareketi ses getirdiyse bunu sarı yeleklilere borçlu'

Macron'un protesto edilen reformları arasında okul bitirme sınavının iptali ve sözel, sayısal ve sosyal bölümlerinin kaldırılması gibi maddeleri öğrenciler arasında ayrımcılık olarak gören sendikalar protestolara devam etme kararı aldı.

Öğrenci Hareketleri Üzerine Çalışma ve Araştırma Grubu Başkanı Robi Morder, bir önceki hafta yaklaşık 300 lisenin katıldığı eylemlerde Sarı Yelekler'e de destek verildiğini hatırlatarak, "Öğrenci hareketi ses getirdiyse bunu Sarı Yelekler'e borçlu" dedi.

Öte yandan öğrencileri birlikleri, protestolarına hafta sonuna kadar devam etmek niyetinde olduklarını dile getirdi.