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Dünya Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!
Dünya

Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 11:35:00 -
Fransa'da bir skandal daha! Üst düzey PKK'lılar mecliste böyle ağırlandı!

Geçtiğimiz ay PKK üyelerini ağırlayan, teröristlere madalya takan Fransa Parlamentosu üyelerinden yeni bir skandal geldi. İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı. Terör örgütü PKK, 15 Nisan'da Almanya'nın Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destekle bilinen Fransa'da yeni skandal yaşandı.

Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanıp, sözde onur madalyası verilmesinin yankıları sürerken, Fransız milletvekilleri yine benzeri bir olayla gündemde.

İktidardaki Renaissance Partisi milletvekilleri, PKK/YPG elebaşlarını ağırladı.

Skandal görüşmeye ilişkin fotoğrafı Fransız vekil Sarah Tanzilli sosyal medya hesabından paylaştı, teröristlerle yapılan toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Mart ayında PKK/YPG mensupları Fransa Senato'sunda ağırlanmış, teröristlere sözde onur madalyası verilmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayın ardından Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, skandal olay kınanmıştı.

ALMANYA'DA EYLEM HAZIRLIĞI

Terör örgütü PKK, Almanya'da da yoğun şekilde faaliyet gösteriyor...

Terör örgütü, 15 Nisan'da da Düsseldorf şehrinde geniş katılımlı eylem düzenlemeye hazırlanıyor.

Avrupa genelinde PKK'lı tüm derneklere eyleme katılma çağrısı yapıldı.

Terör örgütü yandaşları geçtiğimiz ay da Almanya'da çeşitli şehirlerde Türk Konsoloslukları önünde eylemler gerçekleştirmişti.

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