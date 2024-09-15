  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı! Tüm ayrıntılar
Gündem

Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı! Tüm ayrıntılar

Yeniakit Publisher
2024-09-15 22:30:00 - 2024-09-16 01:53:23
Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı! Tüm ayrıntılar

Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde lanet sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı.

Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde Türkiye'ye lanet sloganları atıldı.

Terör örgütü PKK'nın en büyük destekçilerinden Fransa'da bir skandala daha imza atıldı. PKK, Fransa'nın Marsilya kentinde konser düzenledi.

TÜRKİYE'YE LANET SLOGANLARI

Terör örgütü sempatizanları Marsilya'daki konserde, PKK paçavraları astı. Teröristlerinin kıyafetinin giyildiği konserde, "Biji Kürdistan" ve "Biji gerilla" sloganları atıldı.

Bebek katillerinin düzenlediği skandal konser bazı kanallardan canlı yayınlanırken, Türkiye'ye lanet sloganları da atıldı.

Söz konusu konserde ayrıca terör örgütü flamaları da açıldı.

Fransa'nın Marsilya kentinde skandal PKK konseri! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı - 2. Resim

FRANSIZ LAFARGE DA YILLARCA PKK'YI DESTEKLEDİ

Fransız çimento şirketi Lafarge, yıllarca terör örgütü PKK'ya destek sağladı.

Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.

MİT, LAFARGE TESİSİNİ VURMUŞTU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Aynularap ilçesinde, Fransız çimento şirketi Lafarge'a ait tesisin bulunduğu yerleşkenin bir bölümünde yuvalanan PKK/YPG'lilere ait stratejik hedefi vurdu.

Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama geldi
Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama geldi

Ekonomi

Kervan Gıda'dan Polonya'da gayrimenkul ve tesis satışı hakkında açıklama geldi

Google müjdeyi verdi. 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu
Google müjdeyi verdi. 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu

Teknoloji

Google müjdeyi verdi. 720 lira vermek yerine artık ücretsiz oldu

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı

Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok şehir için kuvvetli yağış uyarısı

Sınırda 5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı
Sınırda 5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı

Aktüel

Sınırda 5 milyon Euro değerinde 125 kilo altın yakalandı

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bu o......çocuklarını tespit edip bu ülkeye sokmayacaksin.Bırakin Fransa bu o........çocuklarını tepe tepe kullansın.Zaten bu o.......çocuklarını önüne gelen kullanıyor.

Zeynel

Nato ab abd pkkcıdır düşmandır
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23