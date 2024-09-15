Fransa'da bir skandal daha! PKK konseri: Sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı! Tüm ayrıntılar
Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde lanet sesleri duyuldu! Türkiye'ye lanet sloganları atıldı.
Fransa, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Marsilya'da PKK destekçileri tarafından düzenlenen konserde Türkiye'ye lanet sloganları atıldı.
Terör örgütü PKK'nın en büyük destekçilerinden Fransa'da bir skandala daha imza atıldı. PKK, Fransa'nın Marsilya kentinde konser düzenledi.
TÜRKİYE'YE LANET SLOGANLARI
Terör örgütü sempatizanları Marsilya'daki konserde, PKK paçavraları astı. Teröristlerinin kıyafetinin giyildiği konserde, "Biji Kürdistan" ve "Biji gerilla" sloganları atıldı.
Bebek katillerinin düzenlediği skandal konser bazı kanallardan canlı yayınlanırken, Türkiye'ye lanet sloganları da atıldı.
Söz konusu konserde ayrıca terör örgütü flamaları da açıldı.
FRANSIZ LAFARGE DA YILLARCA PKK'YI DESTEKLEDİ
Fransız çimento şirketi Lafarge, yıllarca terör örgütü PKK'ya destek sağladı.
Fransız çimento devinin, teröre desteği YPG/PKK sınırlı değildi. Öncesinde bir başka terör örgütü DEAŞ’a rüşvet ödediği de ortaya çıkmıştı. PKK/YPG'ye de koruma parası adı altında her ay 100 bin dolar ödediler.
MİT, LAFARGE TESİSİNİ VURMUŞTU
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin kuzeyinde Halep'in Aynularap ilçesinde, Fransız çimento şirketi Lafarge'a ait tesisin bulunduğu yerleşkenin bir bölümünde yuvalanan PKK/YPG'lilere ait stratejik hedefi vurdu.