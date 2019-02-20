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Fransa’da binler sokağa döküldü

Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Yahudi mezarlığının saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde binlerce kişi antisemitizmi kınamak için yürüyüş yapıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 06:20
Fransa’da binler sokağa döküldü

Fransa'nın Alsas bölgesinde bulunan Quatzenheim şehrindeki Yahudi mezarlığının dün saldırıya uğramasının ardından ülke genelinde antisemitizmle mücadele için büyük yürüyüşler düzenleniyor. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner sosyal medyada "Antisemitizme karşı birlikteyiz" çağrısında bulunurken Paris'in Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş "Antisemitizme hayır diyorum" sloganıyla yürüyüş yapıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Nazilerin sembolü olan gamalı haç işaretleriyle tahrip edilen mezarlığı ziyaret ettikten sonra Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher ile birlikte Holokost Anıtı'nı ziyaret etti.

Fransa'da 2018 yılında Yahudi karşıtlığı yüzde 74 artarak siyasetçileri alarma geçirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 06:07
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