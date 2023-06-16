Suudi Veliaht Prens Selman, Fransa'yı seçti: Macron ile görüştü! Tarihi bir buluşma

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman, resmi ziyaret için gittiği Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. Bin Selman'ın ziyaretinin, değişen uluslararası dengeler açısından her iki taraf için de önem taşıdığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Paris ziyaretinin gündemi yoğun.

Bu yıl 2'nci kez Fransa'ya giden Veliaht Prens, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Uluslararası meseleler ele alınacak

Ukrayna-Rusya savaşından Lübnan'daki krize kadar pek çok önemli uluslararası konu görüşüldü. Ziyaretin orta doğu zemininde, değişen uluslararası dengede önem taşıdığı belirtiliyor.

Körfez ülkeleri ve İran ile bağlarını koruyan tek Batılı aktör olarak Fransa'nın son dönemde Ortadoğu sahnesine dönmeye çalıştığı yorumu yapılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziyaretin sonunda Paris-Riyad ilişkilerinin ileriye taşınmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Macron için öncelikli gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı için öncelikli konu Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı.

Riyad'ın Lübnan'daki etkisi de, gündeme getirilmesi planlanan meselelerden oldu.

Macron'un tarihi bir krize sürüklenen Lübnan'da yeni bir cumhurbaşkanı arayışına çözüm bulmak için, Veliaht Prens'ten destek istemesi bekleniyor.

Veliaht Prens'in bir haftadan uzun süre Fransa'da kalması ve 23 Haziran'da düzenlenecek Paris Zirvesi'ne katılması planlanıyor.