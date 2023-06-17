ABD'li dev için ABD’de F-35 krizi! Pilotlar gerçeği açıkladı, isyan etti: Goril gibi, genelinde elektrik harcıyor

ABD'de F-35 krizi… Pilotlar isyan etti: Goril gibi

F-35’lerdeki kaza ve teknik hatalar, ABD’li pilotları isyan ettirdi. F-35 savaş uçaklarının test pilotları, savaş uçağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ABD’nin gökyüzündeki amiral gemisi konumundaki F-35 savaş uçaklarında sıkıntı bitmiyor. F-35’lerin test uçuşlarını gerçekleştiren pilotlar isyan bayrağını açtı.

TGRT Haber’de yer alan habere göre, Kaza ve teknik hatalarıyla ABD’ye pahalıya patlayan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili test pilotlarından çarpıcı açıklamalar geldi.

2040’lı yılların teknolojide en büyük devasa gelişmesi olarak görülen F-35’ler en son soğutma ihtiyacı ve sorunlarıyla 38 milyar dolarlık ekstra motor revizyonu sorunuyla gündeme gelmişti. Ancak test pilotları çok farklı bir konuya dikkat çekti.

Daha önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan bir F-35 test pilotu olan Tony "Brick" Wilson, yüksek teknolojili ABD savaş uçaklarını uçururken başa çıkması gereken "G-kuvvetlerini" ve yer çekimi kuvvetiyle ilgili detay verdi.

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F-35’E GORİL BENZETMESİ

The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre Wilson, "Göğsünüzde oturan 800 kiloluk bir goril gibi" dedi. Mach 1.6 veya 1.228 mph civarında bir azami hıza sahip F-35’leri uçurmanın zorluğundan bahseden Wilson tüm vücut egzersizlerini yaptığını ve çok fazla enerji harcadığını kaydetti.

Şirketin başka bir F-35 test pilotu olan Monessa ‘’G-kuvvetlerine’’ değindi. Lockheed'e katılmadan önce ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Balzhiser, ortalama bir Roller Coaster'ın yaklaşık üç ila dört "G-kuvveti" çektiğini söyledi.

PİLOTLAR İSYAN ETTİ

Balzhiser, "G-kuvveti için kilonuzu düşünün. Yani 100 pound olsaydınız, 9 g çekerek, bir kişinin vücuduna 900 pound kuvvet çekiyor olurdunuz. Vücudunuz üzerinde bu kadar baskı olduğunu hayal edin. Çok fazla eğitim gerektirir’’ ifadelerini kullandı. Balzhise, bir görevin ardından "pilotlar 100 yaşında gibi görünüyorlar" diye ekledi.

The Jerusalem Post'a göre Wilson'a daha sonra jetlerin ne kadar uzağa uçabileceği soruldu. Test pilotu, jetin her varyantında mevcut olan farklı yakıt seviyelerini anlattı. Pilot, bir F-35A'nın 18.000 pound yakıt taşıdığını, F-35B'nin yaklaşık 13.000 pound yakıt taşıdığını ve F-35C'nin yaklaşık 20.000 pound yakıt taşıdığını söyledi.

Wilson, genel olarak görevlerde, pilotların "500 ila 700 deniz milinden fazla uçmadıklarını, bir görevi yerine getirdikten sonra üsse geri döndüklerini" söyledi.