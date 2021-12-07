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Dünya Fransa'da bina çöktü! 4 yaralı
Dünya

Fransa'da bina çöktü! 4 yaralı

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada en az 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:37:00 -
Fransa'da bina çöktü! 4 yaralı

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de, 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğü belirtildi.

Valiliğin arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini acilen olay yerine sevk ettiği aktarılan açıklamada, çöken binanın enkazından 4 kişinin yaralı çıkarıldığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği ifade edildi.

Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısı kaynaklı olduğunu, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.

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