Fransa'da bina çöktü! 4 yaralı

Var Valiliğinden yapılan açıklamada, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de, 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğü belirtildi.

Valiliğin arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini acilen olay yerine sevk ettiği aktarılan açıklamada, çöken binanın enkazından 4 kişinin yaralı çıkarıldığı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Açıklamada, enkaz altında kaldığı düşünülen 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği ifade edildi.

Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısı kaynaklı olduğunu, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.