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Dünya Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye
Dünya

Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye

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Fransa’da Austen Fırtınası alarmı: 23 vilayette turuncu seviye

Yetkililer, Fransa’da Atlantik kıyıları boyunca yer alan 23 vilayette Austen fırtınası sebebiyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini duyurdu.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülkenin batı ve kuzey kesimlerindeki vilayetlerde saatteki hızı 140 kilometreyi bulabilecek rüzgarlara karşı uyarıda bulundu.

Bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini açıklayan Meteo-France, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ile-de-France, Normandiya ve Bretonya bölgeleri ile Hauts-de-France vilayetinde demir yolu ulaşımında ciddi aksamalar yaşandığını açıkladı.

Ayrıca Austen Fırtınası, Fransa ile İngiltere arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Morbihan vilayetinde fırtınanın elektrik altyapısına hasar vermesi nedeniyle 4 noktada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri gece boyu bu yangınlara onlarca müdahalede bulundu.

Enedis elektrik şirketi, Austen Fırtınası'ndan etkilenen bölgelerde 160 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı.

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