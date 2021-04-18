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Avrupa Fransa’da AstraZeneca aşısı yaptıran 8 kişi hayatını kaybetti
Avrupa

Fransa’da AstraZeneca aşısı yaptıran 8 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 00:45:00 - 2021-04-18 00:48:20
Fransa’da AstraZeneca aşısı yaptıran 8 kişi hayatını kaybetti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 189 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 100 bin 622'ye çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 35 bin 861 artışla 5 milyon 260 bin 182'ye yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 877'si yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 329 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1352 artışla 320 bin 275'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,7'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 12 milyon 493 bin 455'e çıktı, bunlardan 4 milyon 503 bin 206'sına ikinci doz uygulandı.

Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan gelenlere karantina

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, 24 Nisan'dan itibaren Brezilya, Arjantin, Şili ve Güney Afrika'dan Fransa'ya gelen yolculara 10 gün karantinada kalma zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçağa binmeden yetkililere karantinada kalacakları yeri bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Fransa'da polisin ilgili kişilerin karantinaya girip girmediklerini kontrol edeceği, bu kurula uymayanlara para cezası uygulanacağı aktarıldı.

AstraZeneca aşını yaptıran 8 kişi hayatını kaybetti

Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada da 2-8 Nisan'da AstraZeneca aşını yaptıran 9 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği ve 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede aşılama çalışmaların başladığından bu yana AstraZeneca aşısı vurulanlardan toplam 23 kişide kanda pıhtılaşma rastlandığı ve bunlardan 8 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede 8 Nisan itibarıyla 2 milyon 725 binden fazla kişi AstraZeneca aşısı oldu.

 

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