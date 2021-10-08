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Dünya Fransa'da aşı olmayanlara ücretli yaptırım!
Dünya

Fransa'da aşı olmayanlara ücretli yaptırım!

Fransa'da korona aşısı yaptırmayanlara PCR testi ücretli hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 14:15:00 -
Fransa'da aşı olmayanlara ücretli yaptırım!

Fransa’da yetkililer aşı yaptırmayanlar için çok sayıda alanda zorunlu olan Covid-19 testlerinin 15 Ekim’den itibaren ücretli olacağını duyurdu. The New York Times’da yer alan habere göre, Fransa’da gelecek haftadan itibaren aşı yaptırmayan kişilerin kafelere, restoranlara, tiyatro ve sinema salonlarına girebilmesi için ücretli bir şekilde PCR testi yaptırması gerekiyor.

Aşılılara ücretsiz

Fransa’da Covid aşı sertifikası uygulaması haftalarca süren protestolara sahne olmuştu. Öte yandan alınan kararlar ülkede daha fazla insanın aşı yaptırmasına da neden olmuştu.

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