Fransa’da aşı kartı uygulaması kabul edildi

Fransa’da Ulusal Mecliste salı günü yapılan oylamada kabul edilen yasa tasarısı, bugün de Senatodaki oylamada onaylandı.

Yasa, ülkede geçerli olan acil sağlık durumunun 1 Haziran’dan itibaren kademeli geçiş dönemiyle 30 Eylül’de sona erdirilmesinin yanı sıra tartışmalı Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını içeriyor.

Uygulama, toplu etkinliklere katılmak için negatif Kovid-19 testi sonucu veya aşı belgesi ya da virüse yakalandıysa iyileştiğini gösteren bir belge beyan etmeyi zorunlu tutuyor.

Kovid-19 sağlık kartı uygulaması, 30 Eylül’e kadar geçerli olabilecek, sadece mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin alınamadığı toplu etkinliklerle sınırlanacak.

Uygulama, kişisel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Diğer yandan muhalefetteki sol partiler, hükümete muğlak dayanaklarla önemli yetkiler verdiği gerekçesiyle yasayı Anayasa Konseyine taşıyacağını duyurdu.

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun 26 Mayıs verilerine göre, ülkede 5 milyon 621 bin 696 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 109 bin 52 kişi yaşamını yitirdi.