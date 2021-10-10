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Dünya Fransa'da 19 yaşındaki genç Macron'un aşı kartını kullandı!
Dünya

Fransa'da 19 yaşındaki genç Macron'un aşı kartını kullandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyaya sızdırılan aşı kartını, 19 yaşındaki bir gencin kullandığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki genç 'başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek' suçundan 135 euro para cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 23:33:00 -
Fransa'da 19 yaşındaki genç Macron'un aşı kartını kullandı!

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Covid-19 aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı tespit edilen 19 yaşındaki şahıs, 135 euro para cezasına çarptırıldı.

Fransa’nın Marsilya kentinde 19 yaşındaki bir gencin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un korona virüs (Covid-19) aşı bilgisini içeren aşı kartını kullandığı ortaya çıktı.

135 euro para cezasına çarptırıldı

İsmi açıklanmayan şahsın, 5 Ekim’de Marsilya Hastanesi’ne girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandığı ve başka birine ait sağlık kartını kullandığının anlaşılmasının ardından polise haber verildiği ifade edildi. Daha sonra ise şahsın kullandığı sağlık kartının Macron’a ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Birkaç saat gözaltında tutulan şahsın, "salgının yayılmasıyla mücadele kapsamında bir yere giriş kontrolü sırasında başka bir kişiye ait sağlık kartını ibraz etmek" suçundan 135 euro para cezasına çarptırıldı.

Macron'un sağlık kartı sosyal medyaya sızdırılmıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Pfızer-BioNTech Covid-19 aşısını vurulduğunu bildiren özel Covid-19 sağlık kartı, birkaç sağlık çalışanı tarafından sosyal medyada sızdırılmıştı.

Fransa’da 9 Ağustos’ta yürürlüğe giren kişiye özel sağlık kartında, aşı bilgisi, son 48 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olma bilgileri yer alıyor. Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ve hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale getirilmişti.

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