Fransa zayıf Macron korkuyor

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Avustralya’nın denizaltı projesinde Fransa’yı devre dışı bırakarak ABD ve İngiltere ile anlaşmasına karşın Fransa’nın hiçbir bir şey yapamayacağını söyledi.



Saint-Prot, “ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD’nin politikasını değiştirmediğini düşünüyorum. Trump’a karşı ‘iğrencin iğrenci olduğu’ yönünde propaganda vardı. Biden’ın politikasının Trump’ın aynısı hatta daha kötüsü olduğunu fark ediyoruz. Çünkü Biden askeri ve endüstriyel lobilere teslim oldu. Brexit ile en kötüsünün öngörüldüğü İngiltere büyük güç olduğunu gösterdi. ABD ile aynı çizgide ve yalnız değil. İngiliz Milletler Topluluğu var. İngiltere Kraliçesi’nin 20-30 kadar ülkenin devlet başkanı olduğunu unutmamak gerekiyor. Fransa, Macron’un politikası nedeniyle yalnız. Macron, dünyaya ders vermek istiyor, Sayın Putin, Sayın Erdoğan ile Sayın Boris Johnson’un ‘kahraman’ olduğunu söylüyor ancak kendisinin etkisiz. Dünya ona gülüyor. Asıl sorun bu” ifadelerini kullandı.

NATO’dan kısmen çekilmeli

Saint-Prot, “Fransa bir şey yapamaz. Bir gala iptal edildi. Bu galanın iptal edilmesi Amerikalıların umurunda değil. Büyükelçiler istişare için ülkeye geri çekildi. Bunun hiçbir etkisi yok. Macron ise şaşırtıcı şekilde susuyor. Halbuki devlet başkanı ve o tepki göstermesi gerekiyor. Macron açıklama yapma görevini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a bıraktı. Macron’un bu yaptığı korkaklık. ABD bize saldırdığı için güçlü önlem almak gerekiyor. Alınması gereken tek güçlü önlem NATO’nun bünyesindeki askeri kurumlardan çıkmak olacak. NATO’dan çıkması gerekiyor demiyorum. Macron bu önlemi alamaz. Macron konuşuyor ve dünyaya ders vermeyi biliyor ama ülkesinin çıkarlarını savunmayı bilmiyor” görüşünü paylaştı.

Merkel'in arkasına gizlendi

Saint-Prot, “Macron, ABD’ye karşı fazla bir şey yapamaz. Macron, Merkel’in eteğinin arkasına gizlenebiliyor ancak somut ve güçlü önlemler alamıyor. Yaşanan çok açık. Fransa saygı duyulan bir ülke değil. Fransa, ABD ve müttefikleri Avustralya ve İngiltere tarafından darbe aldı. Paris çok uzun zamandır uluslararası arenada zayıf” dedi.