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Fransa yeniden Mali’de askeri operasyonlara başlıyor!
Dünya Fransa yeniden Mali’de askeri operasyonlara başlıyor!
Dünya

Fransa yeniden Mali’de askeri operasyonlara başlıyor!

Fransa, Mali'de Mayıs ayında gerçekleşen ikinci darbenin ardından bu ülkeyle ortak askeri operasyonları askıya aldığı operasyonlarına yeniden başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:52:00 - 2021-07-03 10:59:31
Fransa yeniden Mali’de askeri operasyonlara başlıyor!

Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge ülkeleriyle sağlanan mutabakat sonucunda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) 19 Haziran'daki zirvesinde onayladığı Mali'deki geçiş hükümetinin taahhütlerini kabul ettiği belirtildi.

Paris yönetimi bu taahhütler kapsamında 3 Haziran'da askıya aldığı askeri operasyonlara yeniden başlıyor.

Mali’de 18 Ağustos 2020’de askeri darbenin de arkasındaki isim olan ve sivil geçiş sürecinde cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinde bulunan Albay Assimi Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermiş, kendisini de cumhurbaşkanı ilan etmişti.

 

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