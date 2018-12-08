Fransa yanıyor! ABD Başkanı Trump fena ti'ye aldı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
ABD Başkanı Trump Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Ti'ye aldı: Fransa'yı seviyorum
Donald Trump, Twitter hesabında, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" notunu yazdı.
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