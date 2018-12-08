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Fransa yanıyor! ABD Başkanı Trump fena ti'ye aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
Fransa yanıyor! ABD Başkanı Trump fena ti'ye aldı

ABD Başkanı Trump Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Ti'ye aldı: Fransa'yı seviyorum

Donald Trump, Twitter hesabında, "Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum" notunu yazdı. 

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:22
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YORUM YAZ

  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 1 sa önce
    Bizim REİS yazsaydı aynısını, içimizdeki şerefsizler vatan hainleri Fransadaki olaylarda Erdoğan'ın parmağı var diye Fransa''nin köpeği olmak için sıraya girerlerdi çünkü köpekli genlerinde var.
  • HafiHafi1 sa önce
    Bu sarı kafaya biz tahammül edemiyoruz amerikalılar buna nasil katlanıyor çok itici çok
  • ahmet yıkıcıahmet yıkıcı1 sa önce
    + kan dolaşımını hızlandırır aspirin etkisi yapar
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