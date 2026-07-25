  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti takıyyeyle tekmeyle kuruldu! Parti yeni pislikler aynı Ankara yağmurda teslim oldu! Gözler Mansur Yavaş yönetiminde Siyonist İsrail’in karşı çıkmasına rağmen Türk’ün görev süresi 4 yıl daha uzatıldı Kırıp döküp yağmalayıp gittiler UCM, Netanyahu için tutuklama isteyen başcavcıyı görevden aldı Yeni Parti için yeni transfer iddiası! “10 vekil daha katılacak” İtalya açıklarında feci olay: Türk denizciler havasız kalarak can verdi Mafya dizileri Meclis'te! HAMAS'tan Batı Yaka mesajı: Filistin halkı direnişten vazgeçmeyecek CHP değil, asıl bunu konuşmalıyız! Karahasanoğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Dünya Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu
Dünya

Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Fransa’nın güneybatısında günlerdir devam eden orman yangınları kontrolden çıktı. Gironde ve Landes vilayetlerinde kilometrelerce alana yayılan alevler nedeniyle 167 bin kişi evlerinden tahliye edilirken, kül olan alan 98 bin hektarla tarihi rekor kırdı. Macron yönetiminin acziyeti ve yetersizliği yüzünden ülke alevler içinde can derdine düştü.

Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Gironde'da​​​​​​​ çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 32 bin 700 hektar alanın yandığını açıkladı.

Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Hükümet Gironde'da görev yapmak üzere bin askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Gironde'a bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını açıkladı.

Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.

Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdi.

Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi.

Başbakan Sebastien Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti.

Dünya Kupası'nda yarı final zamanı! Fransa ile İspanya, ilk final bileti için karşılaşıyor
Dünya Kupası'nda yarı final zamanı! Fransa ile İspanya, ilk final bileti için karşılaşıyor

Spor

Dünya Kupası'nda yarı final zamanı! Fransa ile İspanya, ilk final bileti için karşılaşıyor

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı
Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

Avrupa

Biz medeniyeti bunlardan mı öğrenecektik laikçiler? Milli takım yenildi Fransa karıştı

Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü
Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Dünya

Fransa'da fırtına kabusu: 2 Ölü

Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!
Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!

Gündem

Ahlaksızlığa ve dijital zehire karşı Fransa'da tarihi karargah kuruldu! Darısı Türkiye'nin başına!

Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!
Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Gündem

Fransa'dan flaş İran kararı! Tahran Büyükelçiliği boşaltıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23