Fransa yangınları kontrol edemiyor: 167 bin kişi evinden oldu

Fransa'nın güneybatısındaki iki vilayette şiddetini artıran yangınlar nedeniyle 22 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 200 bin kişi tahliye edilirken, hükümet askeri nakliye uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılması talimatını verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde günlerdir devam eden ve kilometrelerce alana yayılan yangınlar hala kontrol altına alınamadı.

Gironde'da​​​​​​​ çıkan yangın, Fransa'nın en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçerken, Valilik 22 Temmuz'dan bu yana devam eden ve kısa sürede çok geniş alanlara yayılan yangında şu ana kadar 32 bin 700 hektar alanın yandığını açıkladı.

Ayrıca gece boyunca süren yangınlar nedeniyle tahliye edilen kişi sayısının 167 bine ulaştığını ve bunun yaklaşık 60 bininin dün gece tahliye edildiğini bildiren Valilik, 54 itfaiyecinin de yangın söndürme çalışmalarında hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Hükümet Gironde'da görev yapmak üzere bin askeri personelin ve A400M askeri nakliye uçağının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Gironde'a bağlı Bordeaux şehrinin Belediye Başkanı Thomas Cazenave, yangınlar nedeniyle tahliye edilen ve aralarında tıbbi bakıma muhtaç kişilerin de olduğu yaklaşık 6 bin kişinin Bordeaux Fuar Merkezi’nde ağırlandığını açıkladı.

Ayrıca vilayetteki tatil beldesi Cap-Ferret'de de yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Landes'taki yangında ise 2 bin 600 hektar alan yanarken 500'ü aşkın itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. Bölgeden 31 bin kişi tahliye edildi.

Var vilayetinin Ponteves kentinde hafta içi başlayan yangın da henüz kontrol altına alınamazken yetkililer, tedbir amaçlı yeni tahliyelerin olabileceğini bildirdi.

Paris’te görev yapan yüzlerce itfaiyeci ülkenin güneybatısındaki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi.

Başbakan Sebastien Lecornu, öğleden sonra bakanlıklar arası yeni bir acil durum toplantısı yapılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yangınlara ilişkin yaptığı basın toplantısında, ülke genelinde bu yıl toplam 98 bin hektar alanın yandığını ve bu rakamın "tarihi rekor" seviyesinde olduğunu belirtti.