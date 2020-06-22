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Fransa ve Almanya, Avrupa Kurtarma Fonu yardımının 2022'ye kadar ödenmesinde hemfikir

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire: - “Ekonomik faaliyetlerin tekrar başlaması için çok hızlı olmalıyız”

Yeniakit Publisher
2020-06-22 19:00:06 -
Fransa ve Almanya, Avrupa Kurtarma Fonu yardımının 2022'ye kadar ödenmesinde hemfikir

BERLİN (AA) – Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar avroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2020’den 2022’ye kadar ödenmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Berlin’de Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştükten sonra düzenlenen basın toplantısında, Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar ödenmesini önerdiğini belirtti.

Le Maire, Almanya ve Fransa’nın 500 milyar avroluk Avrupa Kurtarma Fonu'nun 2024’e kadar değil de 2020’den 2022’ye kadar ödenmesi konusunda fikir birliği içinde olduklarını bildirerek “Ekonomik faaliyetlerin tekrar başlaması için çok hızlı olmalıyız.” ifadesini kullandı.

Apple, Amazon, Google ve Facebook gibi dijital şirketlere uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) yürütülen müzakerelerden çekilen ABD'ye tepki gösteren Le Maire, Washington'un OECD’nin ortak çalışmasından neden çekildiğini açıklaması gerektiği belirtti.

Le Maire, söz konusu vergilendirmede ABD’ye karşı AB’nin ortak bir pozisyonu olması gerektiğini belirterek, Kovid-19 krizinde tek kazananın dijital şirketler olduğunu vurguladı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz de büyük dijital şirketlerin nasıl vergilendirileceği konusunda uluslararası anlaşmaya varmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, geçen hafta İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'ya mektup göndererek internet devlerine uygulanacak vergi konusunda uluslararası çözüm bulmaya yönelik OECD'de yürütülen müzakerelerden geri çekildiğini duyurmuştu.

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