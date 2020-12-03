Fransa Ulusal Meclisi Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı

Fransa Ulusal Meclisi skandal bir karar alarak uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan işgalinde kalan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı.

188 oyla Parlamento'dan geçti

Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oyçokluğuyla kabul etti. İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını öngören tasarı, üçe karşı 188 oyla Parlamento'dan geçti.

Tasarıda kendi topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan "askeri harekât başlatarak barış sürecini bozmak" gibi saçma bir hukuk dışı bir suçla itham ediliyordu.

Ne olmuştu?

Fransa Senatosu, Paris hükümetini sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı oylamaya sunmuştu. Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasında 305 senatör evet oyu kullanmış ve hükümete, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması tavsiyesi verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Fransa Senatosu'nun söz konusu kararına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi sorun çözüldükten sonra neler olduğuna bakın. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ'ı tanıyan bir kararı kabul etti. Onlardan hoşlanıyorsanız Marsilya şehrini verin, adını değiştirin, orada ikinci bir devlet kurun"