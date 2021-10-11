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Spor Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
Spor

Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

Futbolda UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:52:00 -
Fransa, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.

Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.

Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.

 

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