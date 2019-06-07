Fransa, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

KONYA (AA) - Fransa Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Konya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda, teknik direktör Didier Deschamps yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleri ve top çalışmasıyla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde, Türkiye maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Öte yandan, bazı Fransız taraftarlar, tribünlerden antrenmanı izledi. Türkiye-Fransa karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak.



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