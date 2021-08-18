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Dünya Fransa Taliban'a şart koştu!
Dünya

Fransa Taliban'a şart koştu!

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, şartları sıralayarak Taliban ile diyaloğa yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 09:05:00 - 2021-08-18 09:12:08
Fransa Taliban'a şart koştu!

Avrupa Birliği'nden Taliban ile görüşülmesi yönünde gelen açıklamanın ardından Fransa'da benzer görüşleri paylaştığını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki durumu değerlendirdi.

Le Drian, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Taliban'ın son 20 yılda kazanılan haklara saygı duyacağını açıkladığını ancak bunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.

"Taliban'ın değiştiğini gösteren, kapsayıcı ve temsili hükümet gerekiyor." ifadesini kullanan Le Drian, bunun en iyi kanıtının Taliban'ın hukuka saygı göstermek, şiddeti sona erdirmek ve sivilleri güvende hissettirmek istediğini gösteren geçiş hükümetinin olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Öte yandan Afganistan'ın Paris Büyükelçisi Muhammed Homayoon Azizi, France Info'ya yaptığı açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi neden terk ettiğini anladığını söyledi.

Gani'nin, Taliban'ın Kabil'i kontrolüne almasının ardından büyük baskı altında olduğunu, bu nedenle ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade eden Azizi, son haftalarda ülkesinde daha fazla şiddet yaşandığını, baskının 1996-2001 arasındakinden daha fazla bir hal alacağı konusunda endişe ettiğini belirtti.

Azizi, Taliban'ın oluşturduğu risk konusunda geçmişte Fransa'yı uyardıklarını, bu ülkeden daha fazla şey beklediklerini ancak bunların gerçekleşmediğini dile getirdi.

Afganistan'dan Avrupa'ya doğru göç akınının Avrupalılar için sorun oluşturmasını anladığını ifade eden Azizi, ancak bu soruna çözüm bulunması için Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelere baskı yapmasını umduklarını söyledi.

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Yorumlar

Eyman

Taliban'ın da size şartları var: İşgalden elinizi, ayağınızı çekin, saldırganlığı bırakın, müslümanlara karşı ayrımcılığa son verin, teröristlerinize yardım ve yataklığı bırakın, İslam ülkelerinde yol açtığınız tahribatlardan özür dileyin ve tazminatı kabul edin. En başta bundan sonra İnsan olun İnsan!
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Şuayıp

Allah islam alemine izan. şuur nasıp etsin din duşmanlarından hayır gelmiyeceğını anlama kabiliyeti nasip etsin amin
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