Fransa sonunda kazandı
UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa, Avusturya'yı Kylian Mbappe ve Oliver Giroud'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek gruptaki ilk zaferini kazandı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, Stade de France'de Avusturya'yı konuk etti.
Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından 56. dakikada Kylian Mbappe'yle öne geçen Fransa, Oliver Giroud'nun 65'te kaydettiği golle farkı ikiye yükseltti.
Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Fransa, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı. Fransa, bu galibiyetle son hafta öncesinde 3. sıraya yükseldi.
Gruptaki 3. yenilgisini alan Avusturya ise 4 puanda kaldı. Avusturya, B Ligi'ne düşmemek için gruptaki son maçında Hırvatistan'ı mağlup edip Fransa'nın puan kaybetmesini bekleyecek.