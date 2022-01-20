  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransa Senatosu'ndan başörtüsü yasağına onay!
Gündem

Fransa Senatosu'ndan başörtüsü yasağına onay!

Fransa'da Senato, spor müsabakalarında başörtüsü takılmasının yasaklanması yönünde karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 17:11:00 -
Fransa Senatosu'ndan başörtüsü yasağına onay!

Fransa'nın üst meclisinde, spor federasyonları tarafından düzenlenen etkinliklere ve yarışmalara katılmak için "göze çarpan dini semboller takmanın yasak olduğunu" belirten yasal değişiklik lehinde oy kullanıldı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) üyelerince önerilen ve Fransız hükümetinin karşı çıktığı değişiklik, 143'e karşı 160 oyla kabul edildi.

Başörtüsünün "sporcuların güvenliğini riske atabileceği" ifade edilen metinde, açıkça “müsabakalarda başörtüsü takılmasının yasaklamak" istendiği belirtildi.

Teklif, Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından incelenecek. Bu da yasadaki değişiklik önerisinin iptal edilebileceği anlamına geliyor.

"Tüm vatandaşların dinlerini yaşamakta özgür olduğu" belirtilen metinde, "Dini sembollerin giyilmesi konusunda yasal bir belirsizlik var. Devletin kuralları net bir şekilde tanımlaması gerekiyor. Başörtüsü takmak açıkça yasak olmazsa, belirli dini sembolleri destekleyen kulüpleri görebiliriz" denildi.

Yasağın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için uygulanıp uygulanmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Olimpiyat organizasyon komitesi, AFP'nin yorum talebine cevap vermedi.

Fransa Ulusal Meclisi geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "dönüm noktası projelerinden" biri olarak nitelendirilen "Fransız değerlerine saygıyı teşvik etmek amacıyla camilerin, okulların ve spor kulüplerinin denetimini güçlendirecek bir yasa tasarısını" onaylamıştı.

Fransa'da halihazırda resmi maçlarda ve Futbol Federasyonu'nun düzenlediği müsabakalarda başörtüsü takmak yasak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay