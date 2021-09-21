Fransa Savunma Bakanı Parly: Fransa Mali’den gitmiyor
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rus güvenlik şirketi Wagner ile Mali arasında anlaşma imzalanacağı iddialarına tepki göstererek Fransa’nın Mali’den gitmeyeceğini söyledi.
Parly, 1000 Rus paralı askerin Mali’ye gönderileceği iddialarının ardından bu ülkeye ziyarette bulundu. Malili mevkidaşı Albay Sadio Camara ile görüşmeden basına açıklamalarda bulunan Parly, Malili yetkililerin Wagner konusundaki duruşunu netleştirmek amacıyla bu ziyareti düzenlediğini kaydetti. Fransa Savunma Bakanı Parly, paralı askerlerle aynı yerde bulunmayacaklarının altını çizerek, Barkhane operasyonunda sayıyı azaltsalar bile Fransa’nın Mali ve Sahel’deki çabalarının devam edeceğini dile getirdi. Parly, “Fransa (Mali’den) gitmiyor. Sahel’deki güvenlik güçlerini desteklemeye devam edecek” ifadesini kullandı.