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Dünya Fransa salgını durduramıyor! Yeni salgın her yere yayıldı!
Dünya

Fransa salgını durduramıyor! Yeni salgın her yere yayıldı!

Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde görülen kuş gribi bölgenin her yerine yayılmış durumda.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 17:39:00 -
Fransa salgını durduramıyor! Yeni salgın her yere yayıldı!

Fransız basınındaki haberlere göre, ilk olarak 19 Aralık'ta bir çiftlikte kuş gribi tespit edilen Landes'in Malaussanne, Mant ve Castelner kentlerinde toplam 6 kaz çiftliğinde kuş gribi görüldüğü doğrulandı.

Bu çiftliklerdeki tüm hayvanlar itlaf edilirken, çiftliklerin çevresinde 3 kilometre çapında koruma alanı, 10 kilometre çapında gözlem alanı oluşturuldu.

Landes'in Hastingues kentinde 19 Aralık'ta bir kaz çiftliğinde kuş gribi tespit edilmişti.

Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.

Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.

Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi salgınında 3,5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.

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