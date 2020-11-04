Fransa Sağlık Bakanı, muhalefet milletvekillerini azarladı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 16 Şubat 2021'e kadar uzatılmasını reddeden muhalefet partilerinin milletvekillerini azarlayarak, "Terk edin burayı." ifadesini kullandı.

Veran, Meclis'te yaptığı konuşmada, sağlık alanındaki OHAL'in 16 Şubat 2021 yerine 14 Aralık 2020'ye kadar uzatılması için "evet" oyu veren muhalefet partilerinin vekillerine sert çıktı.

Bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra bakanlığa geldiğini ve vekillerin OHAL'in aralık ayında bitecek olmasına sevindiğini öğrendiğini belirten Veran, bunun üzerine Meclis'e gelmeye karar verdiğini bildirdi.

Veran, hastanedeki hastaların durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı, milletvekillerine sesini yükselterek ve azarlayarak, "Gerçek bu sayın milletvekilleri, bu gerçeği duymak istemiyorsanız terk edin burayı. Hastanelerin gerçeği bu. Siz burada tartışırken, biz hayat kurtarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.