  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:02:52 -
Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.



Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. Fransa’da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz’a kadar uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Olivier Véran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Öte yandan Fransa’da 17 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs’ta sona eriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı