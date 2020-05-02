Fransa, sağlık alanındaki OHAL süresini 24 Temmuz’a uzatıyor

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık alanındaki olağanüstü hal süresinin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. Fransa’da Bakanlar Kurulu tarafından sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin süresinin iki ay daha uzatılarak, 24 Temmuz’a kadar uygulanmasına karar verildi. Sağlık Bakanı Olivier Véran, yaptığı açıklamada sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 24 Temmuz’a kadar uzatılmasına karar verildiğini duyururken, bu kararın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı. Sağlık Bakanı, yurt dışından gelen kişilerin zorunlu olarak 14 gün karantina altına alınacağını aktardı. Yasa tasarısının gelecek hafta meclise sunulması ve oylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Fransa’da 17 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı 11 Mayıs’ta sona eriyor.