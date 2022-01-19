Fransa Rafale savaş uçaklarını teslim ettiğini duyurdu! O ülke Türkiye'ye karşı kullanacak
Fransa'nın Yunanistan Büyükelçiliği, Atina'nın satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisinin teslim edildiğini duyurdu.
Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisinin (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptığı belirtildi.
Kritik gelişme, Fransa'nın Yunanistan Büyükelçiliğinin Twitter hesabından duyuruldu.
Uçaklar, Tanagra Hava Üssü'ne sevk edildi. Rafale savaş uçakları Tanagra'ya inmeden önce Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı Mirage 2000-5 uçaklarıyla beraber Atina Akropolisi üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi.
2023'e kadar tüm uçaklar teslim edilecek
Yunanistan, Ocak 2021'de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Yapılan anlaşma kapsamında Dassault firması Yunanistan'a, 12'si ikinci el 6'sı sıfır olmak üzere toplam 18 jeti 2023'e kadar teslim edecek.
Karşılama törenine katılanlar...
Karşılama törenine Yunan Başbakanı Miçotakis, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunan Savunma Bakanı Floros, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Blioumis ve Fransa’nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonav katıldığı ifade edildi.