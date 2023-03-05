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Dünya Fransa PKK’lıyı onore etti
Dünya

Fransa PKK’lıyı onore etti

PKK’nın Mısır Çarşısı katliamına karışan ve 17 Ocak’ta hakkında kırmızı bülten çıkarılan Pınar Selek’in adı, Fransa’da bir üniversitenin kampüsüne verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 16:32:00 -
Fransa PKK’lıyı onore etti

Fransa, bir defa daha terör örgütü PKK’ya olan sempatisini ortaya koydu. 1998’de Mısır Çarşısı’nda 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı PKK saldırısında bombayı koyan isim olarak bilinen Pınar Selek’e Fransızlar adeta onur ödülü verdi. Terör destekçisi Pınar Selek’in adı, Fransa’da Cote d’Azur üniversitesinde bir kampüse verilecek. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Selek, “Öğretim üyesi olduğum Cote d’Azur Üniversitesinin Eğitim Fakültesi kampüsüne adım verilecek. Onur duydum. Çektiğimiz tüm acıları azaltmasa da anlamlı...” dedi.

PKK saldırısı sonrası 1998’de tutuklanan Selek, 2 yıl cezaevinde kaldı, sonra tahliye edildi. Hakkında verilen beraat kararları birçok defa Yargıtay tarafından bozulan Selek, daha sonra Fransa’ya kaçtı. 17 Ocak 2023 günü Yargıtay, beraat kararının bozulması ile ilgili gerekçeli kararını İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme de Selek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine ilişkin kararı doğrultusunda Selek hakkında tutuklama ve kırmızı bülten çıkartılmasına karar verdi.

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